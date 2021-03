L'ASVEL sans problème face à Champagne Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir du jouer deux prolongations sur les deux dernières rencontres de Jeep ELITE, pour une défaite (au Mans) et une victoire (contre Nanterre), l'ASVEL avait à coeur de s'imposer avec plus de sécurité contre Champagne Basket. L'équipe rhodanienne, coachée par Frédéric Fauthoux ce dimanche, n'a pas eu de mal à s'imposer face aux Marnais (97-71).

Après un début de match peu sérieux (15-23 après un quart-temps), les Villeurbannais se sont repris pour faire un premier écart juste avant la mi-temps (46-37 après 20 minutes de jeu) en s'appuyant sur Moustapha Fall à l'intérieur (16 points à 7/7 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 19 d'évaluation en 18 minutes). Après la pause, Thomas Heurtel (10 points à 3/8, 2 rebonds et 9 passes décisives en 25 minutes) a régalé ses partenaires et notamment Guerschon Yabusele (22 points à 5/7 aux tirs et 9/11 aux lancers francs, 4 rebonds et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 16 minutes) qui a fait tomber les fautes de la part de ses adversaires, notamment anti-sportives.

Dans la lignée de son deuxième quart-temps (31-14), l'ASVEL a passé 32 points à la défense marnaise dans le troisième quart-temps. L'écart était fait. Les Rhodaniens ont pu dérouler jusqu'à la fin en réintégrant Derrick Walton Jr. (8 points à 2/4, 2 rebonds, 5 passes décisives et 3 fautes provoquées en 14 minutes) et en relançant Paul Lacombe (7 points à 3/8, 2 rebonds, 4 interceptions et 1 passe décisive pour 9 d'évaluation en 23 minutes).

Au classement, l'ASVEL (9 victoires, 5 défaites) passe cinquième de Jeep ELITE, devant les Metropolitans 92 (10 victoires, 6 défaites) et pas loin derrière Bourg-en-Bresse (10 victoires, 5 défaites). Champagne Basket (5 victoires, 10 défaites) reste 15e.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre