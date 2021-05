L'ASVEL se défait de Roanne à l'usure

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Julie Darbon

Les joueurs de l'ASVEL auront eu du mal à se défaire d'une formation de la Chorale de Roanne décimée par les blessures mais accrocheuse durant 40 minutes. A l'image du début de match où Steeve Ho You Fat, symbole de la combativité roannaise, trouvait des solutions pour maintenir ses coéquipiers de la partie (26-25, 11e), sans aucune pression, les hommes de Jean-Denys Choulet auront chahuté l'ogre villeurbannais. L'ASVEL a pu compter sur un énorme Moustapha Fall (19 points, 7 rebonds, 4 fautes provoquées, 28 d'évaluation en 25 minutes) et un Thomas Heurtel taille patron (20 points à 4/7 à 3-points, 7 passes décisives et 3 rebonds pour 23 d'évaluation en 24 minutes) pour garder les commandes à la pause (49-43, 20e)

L'ASVEL se fait peur jusqu'au bout

Portée par sa nouvelle recrue Justin Wright-Foreman (21 points à 3/6 à 3-points, 4 fautes provoquées et 2 passes décisives pour 18 d'évaluation en 28 minutes), auteur de trois bombes longue distance, la Chorale rattaque de la meilleure des manières. Epatants d'envie, les joueurs ligériens montrent du coeur et prendront même jusqu'à cinq longueurs d'avance par l'intermédiaire d'Arthur Buryas (67-72, 28e). Mais les Villeurbannais feront la différence physiquement en s'appuyant notamment sur l'ancien Roannais Guerschon Yabusele (82-77, 33e). Jusqu'au bout, les visiteurs tenteront de revenir au contact mais l'adresse sur la ligne des lancers francs et à longue distance fera la différence en faveur des locaux (101-93, 40e).

L'ASVEL remporte son sixième match sur les sept derniers matches tandis que la Chorale passe tout proche d'un exploit en terres lyonnaises.

