L'ASVEL se reprend à Limoges, Dijon enchaîne face aux Metropolitans et Strasbourg passe contre Chalon

Outre la large victoire d'Orléans à Pau (72-101), déjà trois matches de Jeep ELITE se sont joués ce samedi, la rencontre entre Cholet et Boulazac ayant été reportée au dernier moment.

En raison de plusieurs cas positifs à la Covid-19 au sein de la délégation choletaise, le match CB vs Boulazac est annulé.



Dijon confirme son rang

Dans le choc de la soirée entre Dijon et Boulogne-Levallois, c'est la JDA qui a pris le meilleur, signant une 7e victoire consécutive au terme d'une lutte intense. Les Dijonnais ont accusé le coup d'entrée de jeu (8-20), impuissants face à la paire Ginat-Chikoko, avant de refaire surface, portés par l'agressivité de Gerald Robinson (15 points) et un 3 points bienvenu de David Holston avant la mi-temps (33-31).

Le tandem Julien-Vanwijn s'est relayé à la marque pour maintenir les locaux en tête, jusqu'à ce qu'Alexandre Chassang (12 points) ne marque le dernier acte de son empreinte avec un 12-2 dans lequel il a brillé (57-43). Le retour tardif rendu possible par une extraordinaire adresse extérieure des Metropolitans n'a pas suffi à inverser la tendance. Lorsqu'Anthony Brown (15 points) a ramené l'écart à -2 d'un 3 points dans le corner (64-62), Axel Julien a su finir le job depuis la ligne des lancer-francs pour assurer la victoire, la JDA l'emportant 66-64.

L'équipe de Laurent Legname s'installe un peu plus à la deuxième place du classement de Jeep ELITE avec 12 victoires en 14 matches.

L'ASVEL n'a laissé aucune chance à Limoges

Le rendez-vous historique du championnat de France entre Limoges et l'Asvel a rapidement tourné en faveur de Villeurbannais dominateurs dans tous les secteurs. Les hommes de T.J. Parker ont entamé la partie par un 16-2 avec une grosse adresse à 3-points et le dunk de Moustapha Fall pour répondre à Jerry Boutsiele. Norris Cole a confirmé la tendance avec deux missiles à 3 points de suite (9-22).

Nicolas Lang semblait bien seul à se débattre et à maintenir Limoges en vie alors que l'écart passait à +20 suite aux dunks de William Howard et Amine Noua (21-41). Au retour des vestiaires, le CSP est revenu à 11 points suite à deux paniers derrière l'arc de son sniper (44-55). Mais Lyon-Villeurbanne a répondu dans la foulée, s'en remettant cette fois à Thomas Heurtel, Amine Noua et Charles Kahudi pour mettre fin au suspense (48-68). Sans trembler, les Villeurbannais ont pu conclure le dernier acte par une victoire sur le score de 83 à 60.

Après ses quatre défaites de suite, les Rhodaniens ont bien réagi et remportent leur sixième match de la saison (pour 4 revers).

Huitième victoire pour la SIG

Dans un match offensif où les deux équipes auront fait preuve d’une belle adresse (plus de 50% de réussite à 3-points des deux côtés), Strasbourg s’impose au terme d’un final serré.

Après un premier quart-temps bien maîtrisé et remporté 28-15, les Sigmen ont vu les Chalonnais revenir au score pour ne jamais rien lâcher. Derrière de 3 points à la mi-temps (46-43), les visiteurs ont finalement égalisé à deux minutes de la fin (90 partout), bien emmenés par Myles Hesson (18 points) et Sean Armand (17 points, 5 rebonds, 5 passes). Strasbourg peut remercier son go-to-guy Bonzie Colson qui a inscrit 13 de ses 23 points dans le dernier quart-temps, bien épaulé par un Ishmail Wainwright complet (12 points, 7 rebonds, 8 passes et 31 d’évaluation) pour finalement s’imposer 96-92. Le collectif strasbourgeois (26 passes décisives) aura eu raison d’une équipe chalonnaise vaillante, mais auteure de 19 ballons pardons.

Strasbourg passe devant les Metropolitans 92 (10 victoires, 5 défaites) au classement, avec une quatrième place (8 victoires, 4 défaites).

