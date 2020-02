L'ASVEL tombe à Chalon, Limoges réagit contre Le Mans, Orléans au buzzer

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Enzo Geoffray

Il y avait un trio en tête de la Jeep ELITE après la 22e journée de Jeep ELITE, il y a maintenant un duo. Si l'AS Monaco et la JDA Dijon se sont imposés, respectivement contre Châlons-Reims et chez l'Elan Béarnais, l'ASVEL s'est inclinée. Les Rhodaniens ont signé leur deuxième défaite de suite en s'inclinant chez leurs voisins de l'Elan Chalon. Et pourtant, ils ont fait la course en tête, menaient de 13 points (63-76) à 8 minutes de la fin et encore de 5 à 19 secondes de la fin. Mais si cette fois Sean Armand a manqué le 3-points de l'égalisation, un énième rebond offensif (21 au total) a permis à Mickaël Gelabale d'arracher la prolongation.

Le panier de Gelabale pour arracher la prolongation pic.twitter.com/Z66ZMsmN4P — LNB (@LNBofficiel) February 11, 2020

De son côté, Dijon a signé une 12e victoire de suite nette et sans bavure à Pau, à l'usure, avec une belle adresse à 3-points (15/33). La Roca Team a elle pris le dessus sur le CCRB avec un 9-0 en cours de troisième quart-temps.

Derrière, les Metropolitans 92 complètent le Top 4. Après avoir laissé passer l'orage Gabe York (25 points lors du premier quart-temps, 54 à 13 à l'évaluation collective en faveur de la SIG), ils ont remonté leur défitif du premier quart-temps (19-38) pour pointer à -6 à la pause (50-56). En s'appuyant sur le trio Vitalis Chikoko (19 points et 12 rebonds pour 30 d'évaluation) - Briante Weber (25 points) - Rob Gray (19 points), les locaux ont fini par prendre le dessus face à une équipe encore limitée dans ses rotations (sept joueurs professionnels aptes), et ce malgré les efforts de Thomas Scrubb (20 points).

Pour la cinquième place, la JL Bourg a remporté un match très important contre Cholet. Une victoire qui permet de prendre de l'avance sur les sept et huitième puisque Nanterre s'est incliné à Orléans (qui confirme match après match) sur un 3-points de Florent Piétrus.

Battu à Strasbourg samedi, Limoges avait pêché défensivement. Dans un match très important pour la course aux playoffs, les hommes de Mehdy Mary ont rectifié le tir. Ils sont parvenus à limiter la belle armada mancelle à 55 points et l'ont ainsi emporté, reprenant au passage le point-average et la huitième place de Jeep ELITE !

L'autre grand vainqueur de la soirée, c'est Boulazac. En difficulté ces dernières semaines, le BBD a réussi son match contre Roanne, s'est imposé et a également repris le point-average après sa défaite à la Halle Vacheresse au match aller. Les Périgourdins prennent ainsi la 15e place à la Chorale et sortent ainsi de la zone de relégation.

