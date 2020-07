L'Élan Béarnais annonce le départ de Yohan Choupas

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Annoncé comme le remplaçant de l'actuel joueur des Phoenix Suns en NBA Elie Okobo, Yohan Choupas (1,91 m, 20 ans) quitte Pau, annonce le club sur son site internet.

Ancien joueur de Charenton (Val-de-Marne), il a ensuite rejoint le Centre Fédéral pour 3 saisons avec à la clé une participation à l'EuroBasket avec un an d'avance à l'été 2017.

Arrivé en 2018 dans le Béarn où pour sa première saison il alternait entre l'équipe espoir et l'équipe professionnelle, Choupas a bénéficié d'une licence AS pour jouer avec l'Union Tarbes-Lourdes en Nationale 1.

La saison passée, le jeune tricolore évoluait entièrement avec l'équipe pro et tournait à 2,6 points à 40% de réussite aux tirs, 0,8 rebonds et 1,1 passe décisive pour 3,1 d'évaluation. Il quitte le club après 32 apparitions en Jeep Elite, 8 en BasketBall Champions League et 22 matchs espoir. Un départ à l'arrière goût amer pour les supporters de l'Elan qui espéraient voir le talentueux Choupas poursuivre sa progression du côté du Palais des Sports de Pau.