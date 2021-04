L'Elan Béarnais au complet : "Si un joueur n'est pas impliqué défensivement, il y a maintenant des solutions de rechange sur le banc"

JEEP ÉLITE

Le coach Eric Bartecheky (48 ans) peut souffler un peu, son effectif est de nouveau au complet pour finir cette saison de Jeep ELITE qui s'annonce particulièrement compliquée. Pau est actuellement avant-dernier du classement avec 6 victoires pour 15 défaites. Les Béarnais accueillent Le Portel ce mardi en début de soirée dans leur Palais des Sports. Le Portel trône à la neuvième place du classement avec un bilan actuel de 9 victoires pour 11 défaites.

Face à l'ESSM, les locaux vont pouvoir aligner une équipe de 11 joueurs grâce au retour de blessure de Vee Sanford et l'arrivée de Ioannis Kouzeloglou. Le coach Eric Bartecheky ne veut plus d'excuse : dans ce contexte, chacun doit défendre, ce qui est le principal problème de l'équipe depuis le début de saison. Il est clair dans ses propos pour France Bleu Béarn : "Si un joueur n'est pas impliqué défensivement, il y a maintenant des solutions de rechange sur le banc".

En cette fin de saison, l'Elan n'a plus de temps pour réfléchir et dois commencer à gagner dès ce soir contre Le Portel. "Tous les discours qu'on peut tenir c'est bien beau, mais maintenant il faut des actes sur le terrain, il faut qu'on soit capable d'être dur, moins permissif. Maintenant qu'on n'a plus de solutions, plus de joueurs, on doit être plus efficace, à fond tout le temps", déclare le coach des Béarnais. Reste à savoir si groupe mettra en application ce discours ce mardi. Début de réponse à 19h.

