L'Élan Béarnais cherche toujours à se séparer de Digué Diawara

Laurent Vila l'a confirmé ce jeudi après-midi devant la presse locale : l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez cherche à se séparer du poste 3/4 Digue Diwara (2,05m, 21 ans). Mais pour l'instant, l'international français est toujours sous contrat avec le club palois et participe a fortiori au début de préparation de l'EBPLO. En attendant de trouver éventuellement un autre point de chute, après deux saisons compliquées dans le Béarn (5 d'évaluation lors de la saison 2019/20 de Jeep ÉLITE).

« Il aurait été souhaitable qu'il puisse trouve un autre environnement, concède l'entraîneur béarnais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est toujours sous contrat avec nous. On travaille, avec son agent, pour faire en sorte que la situation soit la meilleure possible. Pour l'instant, il va continuer de nous aider. En fonction des opportunités qui se présentent à lui, on fera un choix. Mais il faut qu'on soit patient, comme on l'a été tout cet été pour recruter. »