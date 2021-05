L'Elan Béarnais déroule à domicile face à Dijon, Le Mans résiste à Champagne Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

L'Elan Béarnais a surclassé la JDA Dijon (79-54) alors que Le Mans a résisté au retour de Champagne Basket (72-77). Retour sur ces deux rencontres de Jeep ELITE qui se sont jouées ce mardi soir.

L'Elan Béarnais se régale face à une JDA Dijon méconnaissable

Grâce à une excellente entame de match (12-2, 5e), les Palois posaient énormément de problèmes aux Dijonnais. Dans le sillage du duo Vee Sanford (17 points, 3 rebonds pour 17 d'évaluation) - C.J. Williams (14 points, 5 rebonds, 4 passes décisives pour 16 d'évaluation), l'Elan Béarnais creusait l'écart dans ce premier quart temps, obligeant Laurent Legname à stopper le jeu (17-4, 6e). Sérieux en défense et très adroits sous le cercle, les joueurs d'Eric Bartecheky prenaient le large. A l'issue d'un premier quart temps très offensif, l'Elan Béarnais menait de 12 points (27-15, 10e).

Présents sur tous les ballons, les Béarnais maintenaient la même intensité défensivement et creusaient davantage l'écart dans ce deuxième quart temps (32-17, 15e). Méconnaissable dans ce premier acte, David Holston rejoignait les vestiaires avec seulement 2 points inscrits. Porté par un Justin Bibbins omniprésent des deux côtés du parquet (16 points, 5 rebonds, 4 passes décisives pour 19 d'évaluation), l'Elan Béarnais menait de 18 points à la pause (39-21, 20e).

Les Palois revenaient sur le parquet avec les mêmes intentions et infligeaient un 7-0 d'entrée pour prendre le large (46-21, 22e). David Holston, dans le dur ce mardi soir, écopait d'une faute technique après avoir inscrit un tir à 3-points. Les hommes d'Eric Bartecheky conservaient la même intensité défensive et l'écart continuait de grimper (64-36, 27e). A l'image de son équipe, Ioannis Kouzeloglou (9 points, 3 rebonds) se montrait très précieux en sortie de banc et permettait à l'Elan Béarnais de mener très largement à dix minutes de la fin (67-39, 30e). De bout en bout, les Palois maîtrisaient cette rencontre et s'imposaient très largement à domicile face à une équipe dijonnaise méconnaissable (79-54).

Avec ce succès couplé à la défaite de l'Elan Chalon face au Limoges CSP (95-96), l'Elan Béarnais sort de la zone de relégation et compte désormais un bilan de 8 victoires pour 16 défaites alors que la JDA Dijon reste deuxième avec un bilan de 18 victoires pour 5 défaites.

Le Mans fait plier Champagne Basket

Après une entame de match disputée (22-21, 10e), les Manceaux connaissaient un match très compliqué et se heurtaient à l'efficacité de Dominic Waters (13 points, 5 rebonds, 9 passes décisives pour 20 d'évaluation) sur le parquet de Champagne Basket ce mardi soir. Menés de 5 points à la pause (44-39, 20e), les joueurs d'Elric Delord ont su réagir au retour des vestiaires. Plus sérieux en défense et grâce à une adresse retrouvée, le MSB s'appuyait sur un excellent duo Scott Bamforth (14 points, 6 passes décisives) - Darel Poirier (11 points, 3 rebonds) pour rester idéalement placé dans le deuxième acte. Le chassé-croisé continuait en deuxième période. Les Manceaux ne craquaient pas et s'imposaient de 5 points (72-77).

Champagne Basket présente un bilan de 7 victoires pour 15 défaites tandis que Le Mans enchaîne et affiche désormais un bilan de 14 victoires pour 7 défaites.

