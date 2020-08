L'Elan Béarnais domine facilement Dax-Gamarde

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Pour son deuxième match de préparation, l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (Jeep ELITE) s'est imposée 83-48 contre l'Union Dax-Gamarde 40 (NM1) à la salle Bruno Tarricq de Pau. Les joueurs de Laurent Vila ont dominé les débats du début à la fin. Shannon Evans a marqué 20 points à 6/9 aux tirs en plus de prendre 3 rebonds, donner 3 passes décisives et provoquer 7 fautes en 24 minutes. L'autre combo-guard, Gérald Ayayi, a lui marqué 13 points (dont 7 dans le premier quart-temps) à 3/3 aux tirs et 6/6 aux lancers-francs.

