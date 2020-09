L'Elan Béarnais double l'Elan Chalon dans le final

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Malmené tout le match au Colisée, l'Elan Béarnais est monté en puissance tout au long de la deuxième mi-temps et a doublé les locaux dans le final. Le jeune Gérald Ayayi a notamment été déterminant (12 de ses 14 points dans le dernier quart-temps) avec deux paniers à 3-points importants.

Autrement, l'équipe de Laurent Vila a pu compter sur 23 points à 8/14 aux tirs, 6 passes décisive et 3 interceptions (mais 9 balles perdues !) de Shannon Evans et 17 points et 7 rebonds en 24 minutes de Nicolas De Jong. En face, l'Elan Chalon a raté de nombreuses tentatives de tirs (41,8%) et de lancers francs (11/19).

Cela ne permettra pas à l'Elan Chalon de réhausser sa confiance, au contraire de l'Elan Béarnais, les deux équipes ayant perdu contre une équipe d'une division inférieure plus tôt cette semaine.