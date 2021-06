L'Elan Béarnais enchaîne sur le parquet de Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Déjà assuré du maintien en Jeep ELITE la saison prochaine après son succès à domicile face à l'Elan Chalon (99-86), l'Elan Béarnais se déplaçait sur le parquet de Boulazac ce mercredi. Face à la lanterne rouge, les Béarnais se sont imposés (78-86).

Un récital offensif palois dans les dix premières minutes

Dès le début du match, les joueurs d'Eric Bartecheky récitaient leur basket. Comme face à l'Elan Chalon, C.J. Williams se montrait très efficace derrière l'arc (23 points à 7/9 à 3-points, 1 rebond pour 21 d'évaluation) et permettait à l'Elan Béarnais de dérouler dans ce premier quart temps. Grâce à une efficacité redoutable et une très bonne défense, les Palois menaient largement (14-31, 10e).

La réaction boulazacoise juste avant la pause

Si les Boulazacois semblaient dépassés dans tous les secteurs du jeu dans le premier quart temps, l'attitude changeait radicalement dès la reprise. Rembolisés par Thomas Andrieux, les Périgourdins retrouvaient peu à peu leur jeu dans ce deuxième quart temps. Dans le sillage d'un Owen Klassen en double-double et omniprésent des deux côtés du parquet (18 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 34 d'évaluation), Boulazac comblait peu à peu son retard et rentrait aux vestiaires avec 4 points de retard (35-39, 20e).

C.J. Williams récidive et l'Elan Béarnais s'impose au Palio

Au retour des vestiaires, les Palois remettaient un coup d'accélérateur et s'appuyaient sur la puissance et l'efficacité d'Hamady Ndiaye dans la peinture (11 points, 5 rebonds pour 17 d'évaluation) pour reprendre 10 points d'avance (40-50, 25e). Les hommes d'Eric Bartecheky retrouvaient leur adresse longue distance et repoussaient les Périgourdins à 10 points avant d'entamer le dernier quart temps (56-66, 30e).

Dans un dernier quart-temps extrêmement disputé, John Flowers (16 points, 3 interceptions pour 13 d'évaluation) permettait au BBD de rester au contact de Pau et d'entretenir l'espoir dans cette fin de match. Avec l'appui des supporters du Palio, les hommes de Thomas Andrieux se transcendaient et revenaient à un petit point des Béarnais (71-72, 36e). Vee Sanford (15 points, 2 rebonds, 3 passes décisives pour 16 d'évaluation) scellait définitivement le sort de la rencontre. L'Elan Béarnais signait une cinquième victoire consécutive au Palio (78-86) et continuait sa belle série.

Avec ce nouveau succès, l'Elan Béarnais présente désormais un bilan de 15 victoires pour 18 défaites alors que le Boulazac Basket Dordogne reste dernier du championnat avec 3 victoires pour 29 défaites.

