L'Élan Béarnais fait revenir Ousmane Drame, pigiste la saison passée

En à peine un mois au cours de la saison 2019/20, Ousmane Drame (2.06m, 28 ans) a complètement séduit l'Élan Béarnais, que ce soient les supporters ou les dirigeants. Ces derniers ont donc fait tout leur possible pour faire revenir l'intérieur américano-guinéen et c'est désormais chose faite.

À la suite de la double fracture au visage de Cheikh Mbodj en décembre 2019, l'EBPLO a dû faire appel à un pigiste médical pour une durée de six semaines. Très rapidement, Ousmane Drame s'est montré dominant dans le secteur intérieur. Également capable de s'écarter pour tirer, l'intérieur a montré qu'il pouvait être une véritable menace. Il a notamment aidé le club du Sud-Ouest a réalisé une belle série de 4 victoires en 5 rencontres de Jeep Élite, lors desquelles il tournait à 8,2 points et 5,8 rebonds pour 10,6 d'évaluation. L'Américano-Guinéen a également pris part à trois rencontres de Ligue des Champions (BCL). Le public palois doit se rappeler notamment de son match face aux Polonais de Wloclawek où il avait réalisé un double-double monstrueux : 15 points et 17 rebonds pour 31 d'évaluation en 31 minutes de jeu.

Au retour de Cheikh Mbodj, à la mi-janvier, Ousmane Drame a dû quitter le club, direction le BCM Gravelines-Dunkerque. Avant l'arrêt prématuré de la saison 2019/20, l'intérieur, n'a pu disputer que six rencontres (6,5 points, 6,7 rebonds, 10 d'évaluation). Des plus importants dans la raquette, sa capacité à attraper les rebonds le mène souvent à froler voire atteindre le double-double, sans pour autant en oublier le travail qu'il doit fournir en défense. L'EBPLO annonce, dans son communiqué, "qu'une histoire si bien entamée l'hiver dernier ne pouvait s'achever ainsi". Au contraire, elle reprendra son cours dès le 10 août prochain, date à laquelle le groupe professionnel de l'Élan Béarnais va reprendre.

Les réactions de Laurent Vila et de Didier Rey, respectivement entraîneur et président de l'Élan Bérnais Pau-Lacq-Orthez :

"Il y a un moment déjà que nous pensions faire revenir Ousmane au sein de notre effectif et c'est maintenant chose faite. On a trouvé le bon timing. C'est un joueur que l'on connait bien et on sait toute la stabilité dans le jeu qu'il peut nous apporter. Il sait trouver les bons espaces, se montrer efficace. Il faudra que nos meneurs puissent aussi lui permettre de briller et de profiter au mieux de notre jeu collectif." - Laurent Vila

"On a gardé une très belle image d'Ousmane qui avait montré d'excellentes choses lors de son passage la saison dernière. On sait qu'il n'est jamais facile de s'imposer en qualité de pigiste, mais il avait su le faire avec brio et on ne peut que se réjouir de le retrouver pour une saison entière cette fois. Je pense qu'il complète idéalement notre raquette et j'espère que le terrain nous donnera raison. Nous poursuivons sereinement le recrutement avec la volonté de construire la meilleure équipe possible afin de figurer au mieux au sein du prochain championnat. Les retours concernant les choix effectués sont jusqu'ici très positifs , à l'image de l'engouement suscité autour de l'arrivée d'un joueur expérimenté comme Jérémy Leloup, qui fait clairement l'unanimité et qui a déjà été adopté par notre public. Nous construisons pas à pas le prochain effectif, sans urgence, et ce d'autant que nous ne connaissons pas encore exactement toutes les modalités de reprise de notre championnat en raison de la crise sanitaire." - Didier Rey