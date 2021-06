L'Elan Béarnais maintenu en Jeep ÉLITE : "On voulait sauver l'honneur du club", dixit Petr Cornelie

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, douzième de Jeep ELITE avec 13 victoires et 18 défaites, est officiellement maintenu en première division suite à son succès contre l'Elan Chalon, 99-86. Les Palois avaient vécu un début de saison catastrophique avec une série de 12 défaites et l'arrivée du nouveau coach en plein milieu de la saison. Soulagé, l'entraîneur Eric Bartecheky a réagi au micro de France Bleu Béarn Bigorre après ce maintien et cette victoire.

"On a du mal un peu à réaliser encore pour le moment, je l'avais dit au départ que si on arrivait à se maintenir ça serait un exploit ou tout du moins une sacrée performance et on mesure tout l'étendue du travail de tout le staff, le club et l'équipe pour en arriver là et on est vraiment soulagé ce soir et le plus important c'est que le club continue à briller en Jeep ELITE pour les saisons futures."

La première réaction du coach Eric Bartecheky après le maintien de l’Élan Béarnais @EBPLO #FBsport pic.twitter.com/DYzaSBaNuf — France Bleu Béarn Bigorre (@FB_BearnBigorre) June 6, 2021

Pièce essentielle du collectif béarnais cette saison, l'intérieur Petr Cornelie s'est aussi félicité de cette réussite et de cet objectif atteint. Il se souvient d'où l'équipe vient, du début de saison très compliqué et de l'effort fourni par l'équipe pour rester loin de cette relégation.