L'Elan Béarnais officialise le départ de Shannon Evans pour la Turquie

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Meilleur joueur de Jeep ELITE à l'évaluation moyenne (24,4) jusqu'ici, le meneur étasunien Shannon Evans II (1,85 m, 26 ans) quitte l'Elan Béarnais, comme annoncé. Le club a officialisé son départ pour la formation turque de Bahcesehir Koleji Istanbul et indique toucher pour ce transfert une indemnité à six chiffres (100 000 euros ou plus).

Là-bas, il remplacera Alex Perez qui est parti au Fenerbahçe Istanbul. D'ici la fin de son contrat en juin 2021, il y trouchera un demi-million de dollars précise l'EBPLO.

A la recherche de son remplaçant, le club espère pouvoir qualifier d'ici son prochain match, le dimanche 6 décembre si c'est validé par le Comité Directeur ce jeudi soir.