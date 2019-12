L'Elan Béarnais profite de Chalon pour signer sa première série de la saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Pour la première fois de la saison, l'Elan Béarnais a signé deux victoires de suite en Jeep ELITE. En tentant le coup de jouer à up-tempo (70 tirs de champ plus 21 lancers francs tentés) et de prendre énormément de tirs à 3-points (14/39 !), les joueurs de Laurent Vila ont battu la faible équipe (11 passes décisives pour 31 tirs et 12 lancers francs marqués) de l'Elan Chalon (92-86) ce vendredi pour la 14e journée de Jeep ELITE. C'est en toute fin de match qu'ils ont fait la différence.

Pourtant, les locaux étaient relégués à -6 (40-46) à la pause. Mais ils ont repris le match par un 12-0. S'en est suivi de nombreux changements de leader jusqu'à deux alley-oops conclus par Petr Cornelie (15 points à 7/11 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation en 28 minutes) à 1 minute et 32 secondes de fin (86 partout) pui 33 secondes de la fin (88-86). Et l'Elan n'a pas réussi à répondre à son tour et Justin Dentmon (27 points à 7/16 aux tirs et 8/8 aux lancers francs, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d'évaluation en 35 minutes) a terminé le travail sur la ligne des lancers francs.

Avec ce succès, l'Elan Béarnais compte 6 victoires et 9 défaites. De son côté, l'Elan Chalon reste bloqué dans la zone rouge (4 victoires et 11 défaites).