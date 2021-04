L'Elan Béarnais rechute sur le parquet de Champagne Basket, l'Elan Chalon résiste à la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Deux rencontres de Jeep ELITE étaient programmées ce vendredi soir. Après avoir mis fin à une série de onze défaites de rang en s'imposant samedi dernier face à Nanterre, l'Elan Béarnais s'est une nouvelle fois incliné sur le parquet de Champagne Basket (102-86) tandis que l'Elan Chalon a résisté au retour de la JL Bourg (96-90).

L'Elan Béarnais aura tenu dix minutes avant de craquer

Dès le début du match, les Palois montraient un visage agressif. Après une entame tonitruante (0-9, 2e), l'Elan Béarnais semait le doute dans la tête de leurs adversaires. Les joueurs d'Eric Bartecheky se montraient très adroits dans la peinture dans ce premier quart temps et creusaient l'écart (9-18, 6e). Les Champenois réagissaient en fin de quart temps pour recoller mais restaient menés après dix minutes très offensives (19-24, 10e).

Le deuxième quart temps profitait davantage aux joueurs de Cédric Heitz qui revenaient au score grâce à l'omniprésence de Travis Leslie (20 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 23 d'évaluation). Champagne Basket retrouvait son adresse en attaque et repassait devant (33-31, 13e). En difficulté dans ce deuxième quart temps, les Palois s'en remettaient à l'efficacité du duo Petr Cornelie (19 points) - Vee Sanford (17 points) pour revenir à égalité (41-41, 17e). A la mi-temps, Champagne Basket inversait la tendance et menait de 9 points (51-43, 20e).

A l'image de la fin du premier acte, les Champenois entamaient la deuxième période parfaitement. Travis Leslie permettait aux siens de prendre 10 points d'avance (59-49, 24e). Tout se compliquait pour les joueurs d'Eric Bartecheky qui ne parvenaient pas à stopper les offensives marnaises. Les Palois craquaient totalement dans cette deuxième période et s'inclinaient une nouvelle fois. Les Béarnais n'ont pas su surfer su la dynamique et la victoire contre Nanterre, concédant une trezième défaite cette saison. De son côté, Champagne Basket (6 victoires, 10 défaites) s'éloigne de la zone rouge.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match

La JL Bourg n'y arrive plus



Grâce à une très belle entame de match, les joueurs de Julien Espinosa prenaient rapidement les commandes (28-21, 10e). Les Chalonnais s'appuyaient sur un excellent duo Sean Armand (21 points) - Myles Hesson (25 points) pour s'envoler au tableau d'affichage (37-27, 14e). Les hommes de Savo Vucevic réagissaient parfaitement dans le sillage d'un Zachery Peacock très efficace (23 points). A la pause, l'Elan Chalon menait d'un petit point dans une rencontre très offensive (51-50, 20e).

Au retour des vestiaires, les Bressans réagissaient grâce à Pierre Pelos (13 points) mais les joueurs de Julien Espinosa conservaient l'avantage grâce à une défense de fer. Injouable ce vendredi soir, le duo Armand-Hesson permettait aux Chalonnais de résistaient au retour bressan en fin de match et de s'offrir une victoire de prestige à domicile (96-90). C'est leur quatrième victoire sur les six derniers matches. En grande difficulté depuis quelques matches, la JL Bourg concède une troisième défaite de suite (contre une équipe de la deuxième partie de tableau) et ne rassure pas dans le contenu proposé sur le parquet, particulièrement d'un point de vue défensif.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match