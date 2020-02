L'Elan Béarnais s'effondre dans le final à Bourg-en-Bresse

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Devant de 5 points à la 29e minute (50-55), l'Elan Béarnais a encaissé un 34-7 pour finir la rencontre à -22 (84-62). Complètement à l'agonie dans le dernier quart-temps, l'équipe de Laurent Vila s'est délitée (12 passes décisives pour 18 balles perdues au final), chaque joueur tentant tour à tour de sauver la mère patrie avec des actions individuelles. Sans succès. De l'autre côté, Danilo Andjusic (21 points à 7/13 aux tirs, 4 rebonds, 6 passes décisives, 4 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 33 minutes), Chris Johnson (15 points à 5/9, 5 rebonds et 6 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 26 minutes) et Maxime Courby (9 points à 4/9 et 9 rebonds pour 12 d'évaluation en 26 minutes) faisaient sauter le verou derrière la ligne à 3-points pour faire le break.

Après sa défaite à Dijon, la JL Bourg a retrouvé la victoire alors que l'Elan Béarnais ne parvient pas à enchaîner les performances de son côté.