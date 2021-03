L'Elan Béarnais stoppe la série noire en dominant Nanterre à domicile

JEEP ÉLITE

Pourtant privés de leur pivot Ousmane Drame, blessé aux genoux, les Béarnais se sont montrés solidaires et ont remporté leur premier succès depuis octobre ce samedi soir à domicile face à Nanterre (86-79).

Un Elan Béarnais à réaction

L'Elan Béarnais entamait très mal la rencontre et encaissait un 10 à 2 après quatre minutes de jeu. Portés par un excellent Isaia Cordinier, les joueurs de Pascal Donnadieu prenaient très vite leurs distances face à des Palois déjà dépassés. Insolents de réussite à 3-points, les Nanterriens confortaient leur avance. Mal embarqués dans ces premières minutes, les hommes d'Eric Bartecheky réagissaient grâce à l'omniprésence de Petr Cornelie dans la peinture (19 points et 6 rebonds pour 24 d'évaluation). A la fin du premier quart-temps, Nanterre menait toujours de 6 points (13-19, 10e).

Dès l'entame du deuxième quart temps, les Béarnais retrouvaient peu à peu leur adresse sous le cercle et s'appuyaient sur Cornelie pour rester au contact de Nanterre (24-27, 14e). Plus agressifs défensivement et plus adroits, les locaux reprenaient les commandes dans ce premier acte (36-34, 18e). Grâce à la fougue de Gérald Ayayi (14 points), l'Elan Béarnais parvenait à rentrer aux vestiaires en tête (46-40, 20e).

Petr Cornelie en chef de file et Pau retrouve le goût de la victoire

Au retour des vestiaires, l'Elan Béarnais gardait son sérieux des deux côtés du terrain. Si Marcquese Reed (21 points, 6 rebonds et 4 interceptions pour 26 d'évaluation) maintenait Nanterre à un écart raisonnable de Pau, par sa présence au rebond, Vee Sanford (12 points, 9 rebonds, 4 interceptions, 18 d'évaluation) permettait à l'EBPLO de conserver l'avantage avant d'entamer les dix dernières minutes (66-61, 30e). Sérieux et appliqués jusqu'au bout, les hommes d'Eric Bartecheky résistaient aux Nanterriens et s'offraient une victoire très importante dans l'optique du maintien en Jeep ELITE (86-79). Avant le match, Pascal Donnadieu redoutait une réaction paloise, il avait raison.

L'Elan Béarnais (4 victoires, 12 défaites) se relance et met fin à cette spirale négative, revenant à une victoire du premier non relégable, Cholet (4 victoires, 9 défaites), et seulement de Nanterre (5 victoires, 9 défaites) qui n'y arrive pas cette saison en championnat.

