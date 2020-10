L'Elan Béarnais tranquille contre Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Après sa bonne première mi-temps à Dijon de samedi dernier, l'Elan Béarnais a confirmé à domicile contre Boulazac ce samedi. Les joueurs de Laurent Vila se sont largement imposés (89-60).

Portés par le trio Shanon Evans (26 points à 9/12 aux tirs, 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 3 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 28 minutes) - Vincent Sanford (16 points à 6/12, 4 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et 3 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 28 minutes) - Petr Cornelie (15 points à 5/6, 11 rebonds, 2 contres et 7 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 26 minutes), ils ont fait provoquer 22 balles perdues à Boulazac qui n'a tenu qu'une douzaine de minutes.

C'est la deuxième victoire en trois matchs de Jeep ELITE pour l'EBPLO alors que Boulazac de son côté compte deux revers en deux matchs, tous deux joués à l'extérieur.