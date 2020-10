L’Elan Béarnais va faire venir Hamady N'Diaye

Arrivé à Boulazac en début de préparation pour s'entraîner puis engager afin de remplacer Mouphtaou Yarou, Hamady N’Diaye (2,13m, 33 ans) reste en Nouvelle-Aquitaine. Le Sénégalais va signer pour l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez annonce BasketEurope, ce qui a été confirmé par La République des Pyrénées. Le pivot devrait rester dans le Béarn pour une durée de deux mois, le temps estimé de l’absence de Nicolas De Jong.

Lors de la saison passée, celui qui a disputé 33 rencontres de NBA tournait à 6 points de moyenne au BCM Gravelines-Dunkerque. À 33 ans, Hamady N’Diaye apportera toute son expérience du côté de l’Élan-Béarnais, qui sera la 19è équipe de sa carrière.

Hamady N'Diaye avec le Felice Scandone (Italie) en BCL en 2017 :

