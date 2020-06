L'Elan Béarnais va prolonger Nicolas de Jong jusqu'en 2023

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Dans une entrevue donnée à Sud-Ouest, le président de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez Didier Rey revient sur les difficultés économiques de son club, lié à la crise sanitaire et à l'arrêt momentanné de l'économie qui en a découlé. Si le budget va baisser de 20% et ainsi passer à 4,6 millions d'euros, la masse salariale de l'effectif professionnel va drastiquement chuter. Elle sera de "750 000 et 800 000 euros contre 1,247 millions d'euros" en 2019/20 indique Didier Rey. Du coup, l'EBPLO ne pourra que viser le maintien la saison prochaine selon les observateurs. Le président est néanmoins plus ambitieux que cela.

"Si je vous disais aujourd'hui qu'on va bâtir une équipe pour viser le Top 4 ou le Top 8, vous me rétorqueriez que ce n'est pas sérieux. Donc, je ne le dis pas, car je ne le pense pas non plus, mais j'estime qu'on pourra bien figurer. Il faut prendre en compte que la situation a changé. Il ne faut pas comparer les masses salariales qui seront présentées la saison prochaine avec celles de cette année. Le marché est différent. Il y a beaucoup de joueurs disponibles. Mécaniquement, quand l'offre augmente, les tarifs baissent. On pourrait avoir la possibilité de signer des joueurs de bon niveau."

Le club a déjà engagé l'ailier Jérémy Leloup et Rémi Lesca. Par ailleurs, le pivot franco-néerlandais Nicolas De Jong, encore sous contrat en 2020/21, va prolonger. Ce qui va d'ailleurs permettre de baisser son salaire la saison prochaine, alors qu'il reviendra d'une longue blessure (rupture des ligaments croisés). A 32 ans, et après avoir souvent voyagé dans sa carrière, le Tourangeau s'installe donc dans la durée à l'EBPLO.

"Nous avons engagé des négociations avec lui pour lisser son salaire de façon à équilibrer notre masse salariale. Il sera avec nous la saison prochaine et les deux suivantes, donc jusqu'en 2023."

Avec les départs annoncés - mais pas encore actés - de Yohan Choupas (libéré) et Digué Diawara (qui veut aller en G-League) et la signature probable de Gérald Ayayi, l'EBPLO a sa base JFL pour la saison 2020/21 (Lesca, Ayayi, Leloup, Cornelie et De Jong). Le staff devra ensuite de doter de quatre joueurs étrangers.