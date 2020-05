L'Elan Béarnais veut faire revenir Rémi Lesca

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'Elan Béarnais, malgré des difficultés économiques annoncées, commence à se pencher sur la consitution de l'effectif 2020/21. Le directeur exécutif Didier Gadou a notamment déclaré vouloir s'appuyer sur des joueurs ayant la culture locale. Selon nos informations, l'EBPLO discute avec Rémi Lesca (1,80 m, 29 ans) afin de le rapatrier.

Le natif de Dax est passé par le centre de formation du club avant d'y faire ses débuts professionnels puis de rejoindre d'autres clubs en France (Châlons-Reims, Levallois et Boulazac). A 29 ans, il possède une expérience certaine et surtout une grinta (expliquée dans l'article "Rémi Lesca, quelque chose en plus") qu'il pourrait remettre au profit de l'Elan Béarnais, club qu'il a quitté en 2015. En 2019/20, il tournait à 5 points à 39,4% de réussite aux tirs, 1,2 rebond, 3,3 passes décisives et 0,7 faute provoquée pour 6,8 d'évaluation en 20 minutes en Jeep ELITE avec le BBD.

Rémi Lesca pourrait ainsi partager les postes arrières avec un jeune du club, Gérald Ayayi, alors que Yohan Choupas est lui sur le départ.