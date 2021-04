L'Elan Chalon a choisi Leo De Rycke comme directeur sportif

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Elan Chalon

Après avoir passé des entretiens avec quatre candidats pour le poste de directeur sportif, l'Elan Chalon a choisi son homme. Il s'agit du Belge Leo De Rycke (56 ans), qui a occupé le même poste à Anvers en Belgique entre 2010 et 2019 et Bamberg en Allemagne en 2019-2020. Avec Anvers, il avait notamment atteint le Final Four de la Ligue des Champions (BCL) en 2019. Il a été préféré à Steed Tchicamboud, Arnaud Marius et un ancien coach italien.

"Sous la direction de Rémy Delpon, directeur général, Leo sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’Elan Chalon, du centre de formation au groupe professionnel", explique le club dans son communiqué de presse.

L'Elan Chalon n'avait pas de directeur sportif depuis 2019 et le départ de Crawford Palmer au Limoges CSP. Depuis 2017 et le deuxième titre de champion de France, le club bourguignon enchaîne les mauvaises saisons. En 2020-2021 encore, l'équipe galère, avec un bilan de 7 victoires et 14 défaites à l'heure actuelle. Le directeur général Rémy Delpon a d'ailleurs mis la pression au staff, expliquant qu'en cas de défaite contre Gravelines-Dunkerque mardi, l'entraîneur Julien Espinosa (sous contrat jusqu'en juin 2022) pourrait être écarté.

Le centre de formation central dans le nouveau projet ?

Quoi qu'il en soit, une vision à moyen et court terme est réclamée, et celle-ci devra être apportée par Leo De Rycke. Un plan d'intégration des joueurs du centre de formation est également réclamée alors que beaucoup de joueurs passés par celui-ci s'épanouissent ailleurs (Ibrahima Fall Faye à Monaco, Hugo Besson et Mathis Dossou-Yovo prêtés à Saint-Quentin et Blois, Quentin Diboundje aux Etats-Unis etc.).