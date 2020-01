L'Elan Chalon a repris avec Ronald Roberts

JEEP ÉLITE

Samedi dernier, l'Elan Chalon a repris les entraînements, après une semaine de trêve. L'entraîneur Philippe Hervé comptait bien 12 joueurs pour la première séance. Des 13 joueurs de l'effectif professionnel, seul l'intérieur Mathis Dossou-Yovo manquait à l'appel. Le jeune joueur a en effet été prêté à Evreux pour la deuxième partie de saison.

En revanche, un autre intérieur, l'international dominicain Ronald Roberts Jr., était bien là. Si le club bourguignon n'a pas pas caché sa réflexion quant à l'avenir de ce joueur, décevant jusqu'ici (7,1 d'évaluation en 18 minutes de moyenne), au sein de son effectif, il reste au sein du groupe. Pour le moment. "Si on doit amener un nouveau joueur, il doit être majeur. Mais on ne trouve pas ce profil-là. Et on n’ajoutera pas pour ajouter", a commenté l'entraîneur Philippe Hervé dans le Journal de Saône-et-Loire.

C'est donc avec ce groupe que l'Elan Chalon s'apprêtre à reprendre la compétition, avec un peu moins de pression suite à ses trois victoires de la fin d'année 2019 (contre le dernier Le Portel, le 16e Roanne et le 14e Orléans). "On ne peut pas se permettre de faire les marioles, ajoute Philippe Hervé. Ce n’est pas parce qu’on n’est plus relégable qu’il faut s’enflammer. On a juste gagné les matches qu’on devait a minima gagner." A voir désormais si l'Elan sera capable de rivaliser avec la JL Bourg (6e) puis les Metropolitans 92 (4e).