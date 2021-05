L'Elan Chalon arrache la victoire après prolongation sur le parquet de Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

A l'occasion du retour du public dans les salles, 800 personnes se retrouvaient au Palio pour assister à la confrontation entre le Boulazac Basket Dordogne et l'Elan Chalon. Dans ce duel de relégables, les Chalonnais se sont imposés après prolongation ce mercredi (87-88).

Un premier acte équilibré à l'avantage de Boulazac

Après une entame de match équilibrée (10-10, 5e), l'Elan Chalon creusait un premier écart dans ce premier quart temps. Sous l'impulsion du duo Jordon Crawford (13 points, 6 passes décisives, 4 fautes provoquées pour 14 d'évaluation) - Martins Meiers (8 points, 5 rebonds, 2 passes décisives pour 13 d'évaluation), les joueurs d'Ali Bouziane profitaient des balles perdues périgourdines (6 au total sur ce premier quart-temps) pour mener de 4 points à l'issue de dix premières minutes sérieuses (18-22, 10e).

Boulazac démarrait tambour battant le deuxième quart temps en infligeant un 6-2 aux visiteurs pour revenir à égalité (24-24, 12e). Ali Bouziane stoppait le jeu pour remobiliser ses troupes. Un temps mort efficace puisque les Chalonnais retrouvaient leur adresse pour refaire l'écart et reprendre les commandes dans ce match (24-31, 14e). L'Elan Chalon profitait d'un passage prolifique de Garrett Sim (16 points à 3/5 à 3-points, 2 rebonds, 3 interceptions pour 21 d'évaluation) pour prendre 9 points d'avance (29-38, 17e). Les hommes de Thomas Andrieux ne se démobilisaient pas au contraire. Galvanisés par leurs supporteurs, les Boulazacois revenaient à 4 petits points de leurs adversaires du soir, obligeant le coach chalonnais à stopper une nouvelle fois le jeu (34-38, 18e). Le BBD se montrait plus agressif et retrouvait son adresse. Portés par le tandem John Flowers (10 points, 6 rebonds, 3 passes décisives pour 16 d'évaluation) - Mouphtaou Yarou (12 points, 11 rebonds, 1 passe décisive pour 18 d'évaluation), les Périgourdins rentraient aux vestiaires en tête (45-44, 20e).

L'Elan Chalon pousse Boulazac à la prolongation

L'Elan Chalon revenait sur le parquet avec de bien meilleures intentions. Grâce à un jeu en transition efficace et à deux bons passages de Sean Armand (16 points, 4 rebonds, 3 passes décisives pour 9 d'évaluation) et de Myles Hesson (19 points, 8 rebonds, 4 fautes provoquées pour 14 d'évaluation), les Bourguignons reprenaient les commandes dans ce troisième quart temps (54-60, 27e). Sérieux en défense et appliqués en attaque, les joueurs d'Ali Bouziane comptaient 7 points d'avance à dix minutes du terme de la rencontre (59-65, 30e).

Dos au mur, les joueurs de Thomas Andrieux se montraient agressifs dès l'entame du dernier quart temps et collaient un 5-0 d'entrée aux Chalonnais pour rester dans la partie (64-65, 32e). Mais ce mercredi, Garrett Sim était intouchable et grâce à son efficacité redoutable, l'Elan Chalon creusait de nouvel écart au score au meilleur des moments (66-74, 35e). En l'espace de quelques minutes et poussés par 800 personnes dans un Palio déjà presque en fusion, le Boulazac Basket Dordogne repassait devant grâce à un tir longue distance signé John Flowers (77-76, 38e). Sean Armand prenait ses responsabilités à une minute de la fin et égalisait (79-79, 39e) et poussait Boulazac à la prolongation.

Meiers crucifie le BBD et Flowers manque les lancers francs de la gagne

Malgré le chantier de Mouphtaou Yarou dans la peinture, les joueurs de Thomas Andrieux ne parvenaient pas à s'imposer au Palio et encaissaient une nouvelle défaite à domicile. Martins Meiers inscrivait un panier dans les derniers instants de cette prolongation. Sur la dernière possession, John Flowers provoquait une faute et avait trois lancers pour permettre à son équipe de s'imposer. Mais avec deux échecs sur la ligne, Boulazac s'inclinait au bout du suspense après prolongation (87-88).

Boulazac est désormais relégué à 6 victoires du premier non relégable qui est toujours l'Elan Chalon. Car si avec 9 victoires pour 18 défaites, les Chalonnais sont revenus à hauteur de Roanne, ces derniers ont le point-average particulier sur eux. Des Chalonnais qui espèrent enchaîner contre Gravelines-Dunkerque (9 victoires, 17 défaites) mardi prochain.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques du match