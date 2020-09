L'Elan Chalon bat la JL Bourg après prolongation en finale du tournoi de Luxeuil

JEEP ÉLITE

Crédit photo : AL Luxeuil Basket

Plutôt remonté après les premières sorties de son équipe en préparation, Julien Espinosa aura certainement vu beaucoup plus de choses positives de la part de son équipe, l'Elan Chalon, ce week-end. Son équipe s'est imposée 93 à 88 après prolongation en finale contre la JL Bourg et a par séquence montré de très belles choses, surtout dans le troisième quart-temps dominé 25 à 10. Si les Bressans se sont repris et ont atteint la prolongation, les Bourguignons a tout de même réussi à l'emporter de 5 points.

Comme la veille en demi-finale contre Dijon, Rafael Menco a été très bon (17 points, 2 rebonds, 3 interceptions et 3 passes décisives en 29 minutes). Garrett Sim a ajouté 20 points, D.J. Cooper 15 avec 5 rebonds et 8 passes décisives. En revanche, Eric Buckner a été limité à 8 minutes de temps de jeu. Du côté Bressan, huit joueurs ont atteint 8 points. Luka Asceric a fini meilleur marqueur (15 points) grâce à un joli 4/6 à 3-points.

Lors de la petite finale, Dijon a fait craquer la SIG Strasbourg. Alors qu'il y avait égalité à la pause (40 partout), les joueurs de Lassi Tuovi n'ont marqué que 8 points dans le troisième quart-temps et la JDA s'est envolée pour s'imposer finalement 74 à 65. Cependant, la SIG a eu la confirmation qu'elle détenait avec Bonzie Colson un fort joueur (24 points, 11 rebonds et 8 fautes provoquées).

