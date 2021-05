L'Elan Chalon change de coach : Julien Espinosa est remplacé par Ali Bouziane

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

La défaite d'un point après prolongation contre Limoges mardi (95-96) sur un tir de Philip Scrubb aura donc été celle de trop pour la direction de l'Elan Chalon. Julien Espinosa, arrivé en cours de saison 2019-2020 pour remplacer Philippe Hervé, a été écarté de son poste d'entraîneur. C'est Ali Bouziane, le coach des Espoirs, qui va lui succéder pour la fin de saison. Dès ce jeudi matin, l'ancien joueur de haut-niveau a pris l'équipe en main avec Maxime Pacquaut.

La mission de ce nouveau duo est simple : maintenir l'Elan Chalon en Jeep ELITE. Avec 8 victoires et 16 défaites, le club bourguignon - qui a déjà affronté par deux fois 5 des 6 équipes du Top 6 du championnat -, est 16e, juste devant le premier relégable, Champagne Basket (7 victoires et 15 défaites).

Sans doute de futures indemnités à verser pour Julien Espinosa ?

L'Elan Chalon enchaîne les saisons compliquées depuis son deuxième titre de champion de France, en 2017. L'équipe n'a plus atteint les playoffs et est sous pression de le relégation chaque saison. Après avoir écarté Jean-Denys Choulet en 2019 un an avant la fin de son contrat puis Philippe Hervé début 2020 deux ans et demi avant la fin de son contrat, l'Elan Chalon "dispense Julien Espinosa de ses fonctions d’entraîneur principal" un an et un mois avant la fin de son contrat (au 30 juin 2022). Une nouvelle décision difficile pour la direction du club qui espère se restructurer avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, Leo De Rycke et retrouver son niveau de compétitivité d'antan. Mais avant cela, il va falloir assurer le maintien pour ne pas vivre les mêmes difficultés traversées par des bastions du basketball français, comme le SLUC Nancy.

Avec un groupe de joueurs de talents et un calendrier accessible (7 des 10 adversaires sont hors du Top 8), réussir cette mission est faisable. Mais la dynamique, à l'image de celle de Gravelines-Dunkerque qui a limogé son entraîneur Serge Crevecoeur en début de semaine, n'est pas bonne.

Le calendrier de l'Elan Chalon pour la fin de saison :

Samedi 8 mai : déplacement à Limoges

mercredi 12 mai : réception de Nanterre

mercredi 19 mai : déplacement à Boulazac

mardi 25 mai : déplacement à Gravelines

samedi 29 mai : réception des Metropolitans 92

En juin (dates à déterminer) : déplacements à Roanne, Orléans et Pau, réceptions de Champagne Basket et Dijon.