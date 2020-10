L'Elan Chalon cherche un meneur JFL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Après avoir engagé Sean Armand et s'être séparé de D.J. Cooper, l'Elan Chalon compte six joueurs non formés localement (JNFL), soit le nombre de JNFL maximum que le club peut aligner sur un match de Jeep ELITE. Le staff cherche néanmoins à engager un meneur de métier pour compléter son effectif qui fait actuellement sans poste 1. Seulement, il compte aussi conserver tous ses joueurs étrangers. L'idée est donc de trouver un meneur au statut de joueur formé localement (JFL). Si les pistes sont peu nombreuses, un nom revient avec insistance, celui de Frédéric Bourdillon (1,93 m, 29 ans).

Ancien joueur de Julien Espinosa, l'actuel coach de Chalon-sur-Saône, à Antibes, le natif de Grasse évoluait depuis trois ans en Israël. Mais alors qu'il devait prolonger pour la saison 2020/21 au Maccabi Tel-Aviv, avec qui il a été champion d'Israël cet été, il a été bloqué à cause d'une nouvelle réglementation concernant les naturalisés.

"On est au tribunal pour combattre cette règle, disait-il début septembre dans une entrevue filmée pour la chaîne YouTube de White Sharks, la page des supporters d'Antibes. Si elle passe, je ne pourrais pas jouer en EuroLeague, si elle ne passe pas, il y a de fortes chances pour que je reste au Maccabi. Après, il y a d'autres options. Il y a toujours l'Espagne qui est de côté. Je me laisse jusqu'à fin septembre et si ça ne fait pas (avec le Maccabi) eh bien je suivrai d'autres pistes."

Reste à savoir donc si l'Elan Chalon parviendra à le convaincre de revenir, lui qui est déjà passé par le club en 2011 afin d'évoluer avec les Espoirs et de s'entraîner avec l'équipe professionnelle.

