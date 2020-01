L'Elan Chalon engage un nouvel arrière, Sean Armand

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Ce mardi soir, l'Elan Chalon a annoncé la signature de l'arrière américain Sean Armand (1,92 m, 28 ans). Il est décrit par le club bourguignon comme un "scoreur doté d’un très joli shoot, il apportera de la densité physique sur les lignes arrières."

Il a déjà joué contre l'Elan Chalon, en 2017/18 avec Gaziantep (18 points à 8/25 aux tirs et 15 d'évaluation en cumulé sur deux rencontres). Autrement, le produit de l'université d'Iona (une petite université new yorkaise) a évolué au sein de bons clubs européens depuis le début de sa carrière professionnelle en 2014. La saison passée, il évoluait au Zénith Saint Pétersbourg, cumulant 6,8 points à 42,6% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 2,5 passes décisives en 18 minutes en VTB League et EuroCup.

Il arrive au sein d'une équipe mal classée, après avoir peu joué cette saison (cinq matchs en octobre à Bahcesehir en Turquie). Il partagera le poste 2 avec son ancien coéquipier Jaka Klobucar (en 2016/17 au Buyuksehir Istanbul), Marcus Thornton et à l'occasion Jaron Johnson.

L'effectif actuel de l'Elan Chalon :

Meneur : Justin Robinson

Arrières : Sean Armand, Jaka Klobucar, Marcus Thornton et Hugo Besson

Ailiers : Jaron Johnson, Assane Ndoye et Babacar Niasse

Ailier-forts : Myles Hesson et Mickaël Gelabale

Pivots : Ronald Roberts Jr., Ousmane Camara et Etienne Ca

A droite de Lance Harris, au Colisée le 6 février 2018 (photo : FIBA)

Le parcours professionnel de Sean Armand :