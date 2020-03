L'Elan Chalon et Marcus Thornton se sont séparés

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Au milieu de l'actualité liée au coronavirus, l'Elan Chalon a annoncé s'être séparé de l'arrière Marcus Thornton (1,93 m, 27 ans). Depuis l'arrivée de Sean Armand, le club comptait sept joueurs étrangers et ne pouvait en aligner que six par rencontre de Jeep ELITE. Peu investi en défense, Marcus Thornton n'a ainsi pas joué lors des 23e et 25e journées. Et quand il a été sélectionné, il n'a eu droit qu'à un court temps de jeu.

"Depuis le début de saison notre équipe a connu différents rééquilibrages et depuis plusieurs semaines, nous comptions sept contrats étrangers. Or, selon la réglementation LNB, il n’est possible d’avoir que six joueurs « non formés localement » au maximum sur une feuille de match. C’est pourquoi l’Elan Chalon et Marcus Thornton ont mis fin ce jour à leur collaboration. Nous tenons à remercier Marcus et lui souhaitons une belle continuation."

En 23 matchs de Jeep ELITE cette saison, Marcus Thornton a tourné à 10,4 points à 38,6% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 1,9 passe décisive pour 7,1 d'évaluation en 25 minutes.