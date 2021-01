L'Elan Chalon fait chuter l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Porté par son duo Jordon Crawford - Sean Armand, l'Elan Chalon a battu l'ASVEL ce dimanche au Colisée (85-75). Après une semaine à Athènes où ils ont tour à tour affronté le Panathinaikos (défaite) et l'Olympiakos Le Pirée (victoire) en EuroLeague, les Rhodaniens ont retrouvé la France mais pas la victoire.

Jordon Crawford et Sean Armand ont mis de l'élan

Sur le parquet bourguignon, ils sont tombés sur une équipe qui avait faim après plus d'un mois sans jouer. Intense, agressive (21/28 aux lancers francs), présente au rebond (36 prises à 26), collective (23 passes décisives), adroite (57,5% de réussite aux tirs dont 10/21) et surtout portée par son meneur Jordon Crawford (27 points à 9/14 aux tirs et 9 passes décisives pour 29 d'évaluation) et son arrière Sean Armand (22 points à 7/12, 7 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 32 minutes), la formation de Julien Espinosa s'est détachée peu à peu en deuxième mi-temps pour finalement logiquement (101 à 69 d'évaluation collective) l'emporter de 10 points. Seule ombre sur le tableau, les 21 balles perdues face à la défense toujours rude des Rhodaniens. Sans Moustapha Fall, l'ASVEL aura misé sur le tir à 3-points (10/29) pour rester dans le match, sans succès.

C'est la troisième victoire de la saison (en huit matches) de l'Elan Chalon qui jouait son premier match en 2021, pour une première victoire donc.