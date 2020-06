L'Elan Chalon mise sur Teyvon Myers

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Giessen 46ers

Teyvon Myers (1,88 m, 26 ans) rallie l'Élan Chalon qui enchaîne sur une deuxième signature en deux jours après celle de Garrett Sim. Mais il ne s'agit pas là d'un joueur connu du championnat de France comme l'ancien burgien. L'Américain parcourt l'Europe depuis ses débuts professionnels et posera ses valises en France pour la saison prochaine.

Formé à l’Université de West Virginia de 2015 à 2017, Teyvon Myers y a disputé 66 rencontres pour des statistiques loin d'etre affriolante (4,3 points, 1,1 rebond et 1,1 passe décisive) Direction l'Europe afin de lancer sa carrière professionnelle. C'est à Chypre que l'arrière américain s'est littéralement révélé et ce, dès sa première saison. Tournant à 18,5 points 5,4 rebonds et 4,2 passes décisives de moyenne, il a été récompensé par une sélection au All-Star Game local.

Passé ensuite par la Suède où il a continuait sur sa lancée, il a rejoint l'Allemagne la saison passée. Avant l'interruption du championnat, le natif de Brooklyn portait le maillot des 46ers de Giessen. Pour sa première saison dans l'un des grands championnats européens, il confirme ses progrès, notamment à longue distance (41,5%), tandis qu'il réalise à nouveau une saison complète avec 14,3 points, 3,1 rebonds et 3,3 passes décisives. À noter qu'il a disputé le tournoi final de Bundesliga avec Ludwisburg, battu en finale par l'Alba Berlin.

Combatif et déterminé, sa personnalité et sa force de travail sont très appréciés. Arrière puissant et énergique, il sera allié à D.J. Cooper, autre recrue chalonnaise, sur les lignes arrières et cela promet d'apporter du spectacle et des actions hautes en couleurs au sein du championnat de France.

La réaction de l'entraîneur Julien Espinosa sur sa nouvelle recrue :

"Teyvon représente ce que l’on cherche à construire en terme de combativité et de détermination la saison prochaine. C’est un joueur qui a convaincu tous les observateurs en Allemagne à la fois sur son niveau d’engagement et sur la rigueur qu’il met dans sa préparation individuelle. Je crois qu’il a encore de la marge de progression car il veut apprendre auprès des joueurs plus expérimentés et c’est pour cela que je le trouve très complémentaire avec nos joueurs déjà présents. J’ai eu l’impression durant mes échanges avec lui qu’il avait une personnalité résolument optimiste et joyeuse. Je crois qu’il va mettre de la vie dans le groupe et qu’il va partager avec le public son énergie communicative."

L'effectif 2020/21 de l'Elan Chalon :

Poste 1 : D.J. Cooper

2/1 : Garrett Sim et Teyvon Myers

2/3 : Babacar Niasse

3/4 : Mickaël Gelabale

4/3 : Myles Hesson

5 : Ousmane Camara