L'Élan Chalon officiellement en Pro B, Le Mans verrouille sa 7e place

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était quasiment déjà acté et c'est désormais officiel : l'Élan Chalon accompagnera Boulazac en Pro B la saison prochaine, avec sa nouvelle défaite à Orléans (87-79). Malgré un bon Myles Hesson (22 points dont 3/7 à 3-points, 11 rebonds et 2 passes pour 26 d'évaluation en 31 minutes), les hommes d’Ali Bouziane subissent leur 24e victoire de la saison. En Pro A / Jeep ÉLITE depuis 1996 et encore champion de France en 2017, la formation de Saône-et-Loire sort d’une saison cauchemardesque. Et le basket français perd l'un de ses bastions historiques...

Après son sucèss contre Cholet Basket en fin de semaine dernière, l’Élan Béarnais finit sa saison en boulet de canon avec une huitième victoire de rang, au BCM Gravelines-Dunkerque (100-80). En tête à la mi-temps (42-38), Justin Bibbins (18 points à 5/9 aux tirs, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 21 d'évaluation en 28 minutes) et sa bande ont pris le large avec un 3e quart-temps maitrisé de bout en bout (remporté 33 à 11) pour s'imposer de vingt points.

Le Mans bouscule Limoges au retour des vestiaires

Vainqueur du Limoges CSP (88-84), Le Mans Sarthe Basket a verrouillé sa 7e place de saison régulière avec un Valentin Bigote encore tranchant (21 points dont 5/6 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes pour 26 d'évaluation en 32 minutes. Alors que les protégés de Mehdy Mary ont compté jusqu’à 20 points d’avance (44-24, 14’), les Limougeauds privés de Playoffs terminent tristement leur saison sous les sifflets de Beaublanc...

Quatrième succès de la saison pour Boulazac

Dans une rencontre sans le moindre enjeu sportif, le Boulazac Basket Dordogne sauve son honneur en s’offrant une dernière victoire au Palio contre le Champagne Basket (81-70), avant d’aller disputer son dernier match de Jeep ÉLITE à Cholet Basket jeudi. Avec un Owen Klassen des plus précieux (13 points à 6/8 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes pour 26 d’évaluation en 29 minutes), le BBD décroche sa quatrième victoire de la saison.

