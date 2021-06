L'Élan Chalon se rapproche de la Pro B, Cholet Basket battu mais maintenu

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Victorieux pour la sixième fois de suite en championnat, l'Élan Béarnais a fait le travail pour sa dernière rencontre au Palais des Sports face à Cholet Basket (73-62). Avec un Petr Cornelie omniprésent sous les cercles (25 rebonds pour 14 points et 34 d'évaluation, son record en carrière), l'Élan Béarnais a compté jusqu'à 22 points d'avance mais les hommes d'Erman Kunter n'ont rien lâché et sont revenus en deuxième mi-temps. Une victoire de Chris Horton (14 points à 7/17 aux tirs et 10 rebonds) et de sa bande aurait permis à la formation du Maine-et-Loire de resigner pour une 35e saison au plus haut niveau français. Sauf que...

LIRE AUSSI. Monaco résiste au retour de Boulazac

L'Élan Chalon est encore en vie

Sauf que l'Élan Chalon s'est incliné au Colisée face à la JDA Dijon (81-90). Dos au mur à la mi-temps (35-46, 20'), les hommes d'Ali Bouziane ont passé un 11-0 à une JDA Dijon privée d'Axel Julien, de Chase Simon et de Jacques Alingue. En Pro A / Jeep ÉLITE depuis 1996, la formation de Saône-et-Loire a été rattrapée par David Holston (26 points dont 7/10 à 3-points, 2 rebonds et 8 passes pour 25 d'évaluation en 38 minutes) et ses coéquipiers. L'Élan Chalon n'est pas encore mathématiquement en Pro B avec Boulazac.

LIRE AUSSI. Strasbourg, Le Mans et les Metropolitans 92 vainqueurs, Limoges surpris au Portel

Les résultats des matchs de 19h en Jeep ÉLITE du samedi 12 juin 2021 :