L'Elan Chalon tout en maîtrise contre Le Portel

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Pour la première fois de la saison, l'Elan Chalon a signé deux victoires de suite. Après avoir battu Boulazac mardi, l'équipe de Julien Espinosa a cette fois pris le dessus sur Le Portel ce dimanche au Colisée (89-75).

Les Chalonnais ont pris l'avantage (4-2) à l'entame de la 2e minute de jeu, sur un dunk de Martins Meiers. Ils ont enchaîné avec 10 à 2 pour faire l'écart (14-4). Derrière, les locaux ont conservé leur avance, résistant aux Nordistes dans le deuxième quart-temps puis accentuant leur avance après la pause pour logiquement s'imposer 89 à 75.

Ce succès est le troisième en quatre rencontres pour l'Elan Chalon qui a réalisé une belle performance collective (24 passes décisives pour 11 balles perdues), s'appuyant sur son trio d'intérieurs Assane Ndoye (20 points à 6/11 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 22 minutes) - Myles Hesson (16 points à 6/6, 3 rebonds et 4 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 20 minutes) - Martins Meiers (21 points à 8/9, 6 rebonds, 3 contres, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 24 minutes).

C'est la 6e victoire en 14 rencontres pour l'Elan Chalon qui passe devant l'ESSM Le Portel au classement (5 victoires, 9 défaites). Les deux équipes se rencontreront de nouveau samedi prochain en championnat.

