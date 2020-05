L'émission "Buzzer" devrait disparaître de la grille de RMC Sport

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Capture d'écran RMC Sport

C'est une conséquence directe du grand plan d'économies annoncé par le groupe Altice (BFM TV, RMC, RMC Sport). Selon le journal L'Équipe, l'émission "Buzzer", mise en pause en même temps que les championnats au début du confinement, ne reprendra pas à la rentrée. Et ce même si RMC Sport, actuel diffuseur de la Jeep Élite, renouvelle son contrat qui arrive à échéance avec la LNB. Contraint de se serrer la ceinture, le groupe va procédér à un plan de départs et mettre un terme à plusieurs émissions (Footissime, Le Vestiaire, Horse Series, 13e Round) dont Buzzer.

Lancée à la rentrée 2016, lorsque SFR Sport (devenu RMC Sport depuis) devenait diffuseur exclusif de la LNB, l'émission assurait résumés, reportages, interviews et débats autour du basket français. L'arrêt d'une émission est toujours une mauvais nouvelle pour ses salariés et ses habitués, mais la disparition d'un support de diffusion et de promotion de notre sport est aussi une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du basket français.