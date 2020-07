L'équipementier suédois Craft, nouveau partenaire du Limoges CSP

La marque suédoise Craft, fondée en 1977, développera les produits des joueurs mais aussi des supporters. La société Ô Sports s'occupera quant à elle du Fan Store et des produits dérivés du club. Ces nouveaux partenariats, signés pour les trois prochaines saisons, sonnent donc la fin de la collaboration avec l'équipementier Big Sport, démarrée en 2018.

Yves Martinez, le président du CSP Limoges : "Je suis ravi de cette collaboration. Le professionnalisme de Craft et leur savoir-faire technique ont été un élément déterminant dans le choix de notre nouvel équipementier. Nous sommes également très heureux du partenariat avec la société O Sport, qui sera en charge du développement de notre boutique. Nos supporters pourront retrouver de nouveaux produits dès septembre au CSP Fan Store et pour la plus grande joie des expatriés, les produits seront également disponibles en ligne."

Pierre Chouissa, Directeur Général de Craft France : "Déjà présent au sein du championnat de ProB, nous souhaitions renforcer notre présence dans le paysage du basket français en mettant en place un partenariat avec un club de renom. Le club limougeaud représente pour nous l’excellence du basket français, un club solidaire, authentique, engagé et fortement soutenu par son public. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons le Limoges CSP dans la famille Craft."

Pierrick Riche, Directeur Général d’Ô Sports : "Quand on me parle de basketball en France, le Limoges CSP, de par leur histoire, arrive forcément en tête. Aujourd’hui, grâce à notre savoir-faire et à la confiance des dirigeants du Limoges CSP, nous avons l’opportunité de participer au développement du club. La famille, la compétition et l’esprit d’équipe, sont des valeurs qui nous unissent et nous animent. La team Ô Sports mettra tout en œuvre pour que le blason vert et blanc rayonne autant sur le parquet qu’en dehors. Rendez-vous le 26 septembre à Beaublanc, pour le choc face à Nanterre."