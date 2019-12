L'éternel insatisfait Sasa Obradovic (Monaco) l'avoue : "On est dans une bonne phase"

L'AS Monaco recevait les Metropolitans 92 ce dimanche. Il s'agissait d'un duel entre les deux plus gros outsiders de l'ASVEL jusqu'ici cette saison. Mais de duel, il n'y a finalement pas vraiment eu, la Roca Team ayant écrasé son adversaire du jour (victoire 98-67). De quoi rendre le coach Sasa Obradovic très satisfait. Enfin presque...

"Vous commencez à le savoir : de mon point de vue rien n’est jamais parfait (sourire), a-t-il commenté devant la presse après la rencontre. Je veux toujours le meilleur. On doit être satisfait de l’équipe et de notre performance car on a fait du bon travail. On est dans une bonne phase sur ces derniers matches, on joue à un très bon niveau. On va arriver au moment où la fatigue va commencer à se faire ressentir. On a dominé le match, même si cette équipe était dure à jouer. Le plus important est l’aspect collectif, les 25 passes décisives surtout, même si on pouvait en faire plus."