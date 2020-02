L'intérieur Devonte Upson va renforcer la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup Arka

Le site Internet Sportando vient d'annoncer l'arrivée jusqu'à la fin de la saison du pivot Devonte Upson (2,06 m, 26 ans) à la SIG Strasbourg. Le Texan renforce un secteur intérieur très diminué puisque les seuls Damien Inglis et Artsiom Parakhouski jouaient ces dernières semaines.

Devonte Upson n'est pas un joueur très référencé mais le cas contraire aurait été surprenant au vue des finances exsangues du club. Passé par un Trinidad State, un JuCo du Colorado, puis l'Université de Southeastern Louisiana (10,8 points à 60,7% de réussite aux tirs et 7,4 rebonds en 32 minutes lors de sa saison senior en NCAA), il est devenu professionnel en 2015. Il a successivement joué en Suisse, Finlande, Estonie, Pologne, Argentine et encore en Pologne sur la première partie de saison.

Cette progression continue lui a permis de jouer l'EuroCup avec Gdynia. Ce pivot athlétique et dissuasif a tourné à 8,7 points à 57,1% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 0,6 contre en 19 minutes en 10 matchs de poule. Auparavant, il avait connu la Ligue baltique avec 12 matchs au sein du club estonien de Rapla en 2017/18 (11,9 points à 60,6%, 8,1 rebonds et 1,1 contre en 27 minutes).

L'effectif actuel de la SIG Strasbourg :

Meneur : Scottie Reynolds et Jayson Tchicamboud*

Arrières : Gabe York et Quentin Serron

Ailiers : Thomas Scrubb, Boris Dallo et Jérémy Nzeulie

Ailier-fort : Damien Inglis

Pivots : Artsiom Parakhouski, Devonte Upson et Essomé Miyem*

*joueurs Espoirs