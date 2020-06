L'international lituanien Iggy Mockevicius nouveau pivot du Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Baloncesto Fuenlabrada SAD

Egidijus Mockevičius dit "Iggy" Mockevičius (2,08 m, 27 ans) débarque au Mans Sarthe Basket. Cet international lituanien occupera le poste de pivot avec un autre joueur. Il arrive du club espagnol de Fuenlabrada qui évolue en Liga Endesa (première division).

"Dans la quête d'un des deux postes 5, je souhaitais un pivot plus classique, fort au sol, a expliqué le coach Elric Delord. Iggy répond parfaitement au profil recherché. Il allie force physique et mobilité, tout en ayant de bonnes mains et une bonne qualité de passe. En attaque, sa force se situe dans le pick and roll et la prise de position dans la raquette. Enfin, ce qui nous a beaucoup séduit chez lui est son abnégation défensive et sa très grande qualité de rebondeur des deux côtés du terrain grâce à une activité de tous les instants. Un battant qui devrait plaire aux spectateurs d'Antarès."

Un énorme rebondeur mais un piètre tireur de lancers-francs

Avant de jouer pour Fuenlabrada en 2019/20 (7,1 points à 62% de réussite aux tirs et 5,8 rebonds en 18 minutes), le natif de Kuršėnai a été formé à Vilnius à l'Académie Marciulionis avant de prendre la direction des Etats-Unis afin d'évoluer en NCAA. Joueur de l'Université d'Evansville en Indiana de 2012 à 2016, il a été deux fois élu dans le cinq idéal de la Missouri Valley (en 2014/15 puis 2015/16) et même élu meilleur défenseur à l'issue de son énorme saison senior (15,7 points, 14 rebonds - meilleur rebondeur NCAA - et 2,8 contres de moyenne). Il a ensuite démarré sa carrière professionnelle en G-League, chez les Long Island Nets, avant de rentrer au pays en signant trois ans au Lietuvos Rytas Vilnius. Gêné par les blessures d'entrée, peu utilisé ensuite (10 minutes par match en moyenne), il a été remercié au bout d'une saison. Il a ensuite pris la direction de l'Italie et de Pesaro, où il a terminé meilleur rebondeur (11,4 points à 57,9% et 11,5 rebonds en 30 minutes), avant donc de rejoindre Fuenlabrada.

Contre l'Italie lors des qualifications à la Coupe du Monde 2019 (photo : FIBA)



Fort rebondeur, efficace en NCAA, il pourrait s'adapter aux caractéristiques de la Jeep ELITE. Il devra toutefois progresser aux lancers-francs (45% de réussite en 2019/20). Reste à connaître la dernière pièce du MSB version 2020/21, qui sera un deuxième pivot.

