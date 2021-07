L'international polonais Dominik Olejniczak au BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Après avoir recruté Vafessa Fofana, le BCM Gravelines-Dunkerque poursuit son recrutement avec la signature de l'international polonais Dominik Olejniczak (2,13 m, 25 ans). Le jeune pivot, après un long cursus NCAA (5,1 points à 60,9% de réussite aux tirs et 3 rebonds en 15 minutes) partagé entre Drake, Ole Miss et Florida State, a démarré sa carrière professionnelle dans son pays, évoluant pour le club de Sopot (cinquième de la saison régulière). Là-bas, il a tourné à 11,2 points à 65,2% et 7 rebonds en 22 minutes. De quoi convaincre le BCM de faire appel à ses services.

"Dominik sera véritablement une arme défensive avec sa taille, et surtout la mixité entre la taille, la vitesse, les qualités athlétiques qui sont des éléments importants pour évoluer en Betclic ELITE, a commenté le directeur sportif du club Olivier Bourgain. Nous sommes très contents qu’il nous rejoigne, il sera le parfait complément d’un poste 5 américain."

Autrement, le natif de Torun a déjà joué en équipe nationale polonaise A, notamment lors de la Coupe du Monde 2019 (1,6 point et 1,4 rebond de moyenne).



Au dunk contre la Roumanie lors des qualifications à l'EuroBasket 2022 (photo : FIBA)

Avec lui, Lucas Bourhis, Romuald Morency et Vafessa Fofana, l'entraîneur John David Jackson compte déjà quatre joueurs dans son effectif professionnel.