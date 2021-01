L'international tchèque Ondrej Sehnal à l'essai à Roanne avec Renathan Ona Embo

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Ce dimanche soir, la Chorale de Roanne a confirmé qu'elle allait accueillir Renathan Ona Embo (1,95 m, 22 ans) à l'essai cette semaine. Le jeune meneur/arrière français, qui a joué plus de six ans aux Etats-Unis avant de connaître une courte expérience en Serbie, ne sera pas le seul à être testé puisque le club ligérien fait également venir un autre poste 1-2.

Il s'agit du Tchèque Ondrej Sehnal (1,91 m, 23 ans), qui jouait jusqu'ici à l'USK Prague, tournant à 17,8 points à 43,6% de réussite aux tirs, 10 passes décisives, 6,7 rebonds, 2,6 interceptions et 3,3 balles perdues en 35 minutes chez le troisième du championnat tchèque (10 victoires et 6 défaites). Des performances qui l'ont amené à être sélectionné à 3 reprises en sélection nationale tchèque (19 puis 24 minutes contre la Belgique et le Danemark fin novembre 2020).

L'un des deux pourraient renforcer l'équipe et devenir le back-up de Sylvain Francisco au poste 1, remplaçant ainsi Mathis Keita dans la rotation.