L'Israélien Rafi Menco vers l'Elan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Et de trois ! Après les ailier-forts Itay Segev au BCM Gravelines-Dunkerque et Tomer Ginat aux Metropolitans 92, l'ailier Rafi Menco (2,01 m, 26 ans) devrait être le troisième israélien à s'engager pour un club du championnat de France pour la saison prochaine. Selon nos informations et celles de Yakov Meir, le natif de Jérusalem est proche de s'engager à l'Elan Chalon.



Passé professionnel à l'âge de 18 ans à l'Hapoel Jérusalem, où il est resté cinq ans sous contrat (de 2012 à 2017) mais a été prêté deux saisons, Rafi Menco a déjà huit saisons de haut-niveau derrière lui. Depuis un an et demi, il jouait pour l'Hapoel Eilat où il avait déjà fait un passage en 2016/17. En 2019/20, cet ex-international israélien tournait à 13,4 points à 49% de réussite aux tirs (dont 34,7% à 3-points), 5,2 rebonds et 1,9 passe décisive en 30 minutes en Winner League, ce qui est de loin sa meilleure saison d'un point de vue statistiques.

Rafi Menco sous les couleurs de la sélection israélienne, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2019 (photo : FIBA)

L'Elan opte donc pour la venue de ce joueur déjà expérimenté mais en pleine ascension, plutôt que de faire venir la légende du club Blake Schilb. Il partagera le poste 3 avec Assane Ndoye et Mickaël Gelabale, ce dernier pouvant aussi être décalé sur le poste 4.

Si sa signature se finalise, alors l'Elan Chalon comptera neuf joueurs professionnels dans son effectif. Ne restera plus qu'à trouver un intérieur, sachant que le vétéran Alain Koffi a effectué un essai au début du mois.

L'effectif 2020/21 prévisionnel de l'Elan Chalon :