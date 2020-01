L'Italien Nicola Alberani futur directeur sportif de la SIG Strasbourg ?

JEEP ÉLITE

La SIG Strasbourg multiplie les entretiens pour trouver son directeur sportif avec pour objectif d'annoncer son choix d'ici la fin du mois. Parmi les deux candidats en pôle position, il y a l'Italien Nicola Alberani (44 ans) selon nos informations.

Directeur sportif confirmé en LegA Basket

Proche de Jérôme Rosenstiehl, le directeur administratif et financier de la SIG, Nicola Alberani a été directeur sportif du club professionnel de Forli à 22 ans seulement, avant de devenir agent de joueur puis de travailler dans l'hôtellerie. Réengagé par Forli en 2010, cette fois en tant que "directeur des opérations basket", il y a passé deux ans avant d'être nommé général manager de la Virtus Rome de 2012 à 2015. Ensuite, il a occupé le poste de directeur sportif à Avellino ces quatre dernières saisons, avec un titre de dirigeant de l'année en 2015/19.

En raison de graves problèmes financiers, il a été libéré par Felice Scandone au printemps dernier. Il présente l'avantage de connaître la profession et il pourrait permettre à la SIG d'avoir une ouverture sur d'autres marchés, en plus du Finlandais Lassi Tuovi qui occupe le rôle de scout en plus d'être assistant-coach. Une bonne chose au vue des difficultés du club alsacien à recruter ces dernières années.

Cependant, si Nicola Alberani a déjà eu trois entretiens avec les dirigeants de la SIG Strasbourg, il serait en course avec un autre prétendant. Affaire à suivre.