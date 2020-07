L'italien Simone Fontecchio ne rejoindra pas la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Il était annoncé du côté de la SIG Strasbourg par plusieurs quotidiens locaux. Mais d'après Emiliano Carchia de Sportando, l'ailier italien Simone Fontecchio (2,03 m, 24 ans) ne sera pas un joueur de Lassi Tuovi pour le prochain exercice.

Formé à la Virtus de Bologne avant de jouer pour des clubs comme Cremoné et Milan, il portait en 2019/20 les couleurs de Reggio d'Emilie et tournait à 11 points, 4 rebonds, 1,2 passe décisive et 1 interception en 25 minutes de moyenne pour 11,4 d'évaluation sur 21 matchs de Serie A.

Il devrait rejoindre une autre écurie européenne. L'ALBA Berlin suivait de prêt le jeune italien.