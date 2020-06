L'Olympiakos sur la piste de Livio Jean-Charles

Alors qu'il est toujours sous contrat avec l'ASVEL, le natif de Guyane pourrait faire jouer sa clause de sortie. Livio Jean-Charles (2,06m, 26 ans) aurait selon Nikos Varlas paraphé un contrat de deux ans avec le club grec de l'Olympiakos La Pirée.

