L'Union des Clubs Professionnels de Basket pose ses conditions pour la reprise des championnats

Suite à la réunion du Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) ce mardi 31 mars et aux annonces qui ont suivi, l'Union des Clubs Professionnels de Basket (UCPB) a envoyé un communiqué ce lundi. L'UCPB dit avoir consulté les présidents de Jeep ELITE et Pro B avant de faire des demandes aux précises au Comité Directeur. Ils disent vouloir reprendre les compétitions seulement si le public a l'autorisation de venir remplir les salles. Par ailleurs, ils ont demandé la création de commissions chargées d'anticiper divers problèmes et de soumettre des idées au Comité Directeur, chose qui a été aprouvée par la LNB.

Voici leur communiqué :

"Dans cette période tourmentée ou les interrogations sont nombreuses, le Président Michel GOBILLOT, entouré de son Comité Directeur, a souhaité consulter l’ensemble des Présidents de Jeep® Elite et de Pro B afin de leur donner la parole et de recueillir leur ressenti sur cette crise sanitaire majeure.

Cette vaste consultation a permis de faire un point au plan sportif (situation des joueurs/staffs, avis sur une reprise des compétitions), au plan social (mise en «activité partielle» notamment) ainsi que d’autres interrogations plus générales, en premier lieu desquelles l’impact économique de cette crise du Covid-19 sur les budgets actuels et futurs. Aussi et surtout,l’intérêt de cette démarche était d’en retirer un certain nombre de conclusions. C’est dans ce cadre que les quatre positions/propositions suivantes ont été formulées :

1. Repositionner l’humain et la santé au centre des préoccupations. La situation sanitaire est aujourd’hui trop sérieuse. Si notre rôle, clubs comme LNB, est de réfléchir à nos organisations et nos économies respectives, il nous faut être vigilant sur nos communications parfois perfectibles ces dernières semaines.

2. Ne reprendre les compétitions que si les conditions sont optimales pour accueillir du public dans nos salles, ainsi que nos joueurs, staffs techniques, arbitres/officiels, dirigeants, et toutes celles et ceux qui sont impliqués dans la manifestation sportive. Il s’agit de conditions essentielles à la fois au plan sanitaire et au plan économique.

3. Afin d’arbitrer les nombreuses propositions ressortant de cette consultation, création d’un Groupe de Travail «Sportif» (Présidents de clubs, LNB, SNB, SCB et UCPB) en charge de 1/ Proposer les hypothèses de «sortie de crise» sur la fin de saison et 2/ Réfléchir à l’avenir de nos compétitions avec les contraintes générées par cette crise du Covid-19. Il serait constitué dans les tous prochains jours avec un objectif de premier avis au 15 avril.

4. Dans une même démarche mais sur un versant différent, création d’un Groupe de Travail «Economique et Social» afin d’envisager les enjeux et actions à mener pour surmonter cette crise et accompagner les clubs dans cette période délicate. Sa constitution sera également imminente.

L’objectif de la mise en place de ces Groupes de Travail, constitués de manière «paritaire» conjointement avec les syndicats de joueurs (SNB) et d’entraineurs (SCB), est d’élargir les réflexions à des interlocuteurs n’appartenant pas forcément aux instances décisionnaires et pouvant donc apporter des avis complémentaires.

Le Comité Directeur de la LNB du mardi 31 mars a pris acte de ces propositions et validé la mise en place de ces deux commissions, qui pourront débuter leurs travaux dans les tous prochains jours."