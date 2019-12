La bonne opération de Cholet face à Limoges

JEEP ÉLITE

Samedi parfait pour les Choletais qui récupéraient leur pivot Chris Horton et ont fêté ça avec une belle victoire d'équipe. La bonne entrée en matière d'Abdoulaye Ndoye et Peter Jok a permis aux locaux de prendre les devants après 10 minutes (25-20). Les dunks à répétition d'Ilkan Karaman, Jonathan Arledge et Chris Horton ont enflammé la rencontre et l'écart aurait pu être plus conséquent à la pause sans l'effort d'Hugo Invernizzi et Jerry Boutsiele (43-35).

La force du collectif d'Erman Kunter

Chris Horton et Jonathan Arledge ont repris la main au retour des vestiaires en provoquant trois paniers avec la faute et en passant deux dunks qui ont renvoyé le CSP à 13 longueurs (59-46). Là encore, la réaction initié par le trio Brown-Mbala-Boutsiele s'est avérée insuffisante. Les Limougeauds sont ainsi revenus à -8 (64-56), mais Chris Horton puis Nianta Diarra au buzzer ont redonné 10 points d'avance à CB à 10 minutes de la fin.

Le 10-0 alimenté par Nianta Diarra près du cercle et les 3 points du tandem Riley-Fofana ont achevé les derniers espoirs limougeaux alors que le score affichait 81-63. Jalen Riley a terminé la rencontre avec brio pour offrir à la Meilleraie une belle victoire 90-79 avec une marque et une menace habilement réparties. Limoges en est pour sa part à quatre revers sur ses cinq derniers matchs.

Les stats du match