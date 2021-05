La Chambre d'Appel de la FFBB a décidé de faire rejouer Cholet - Boulazac

Le samedi 13 mars dernier, Cholet Basket décidait de ne pas affronter Boulazac suite à la découverte de cas de COVID-19 le jour même au sein de son staff et de son effectif professionnel. En sanction, la Commission Sportive de la LNB actait la victoire 20 à 0 pour le Boulazac Basket Dordogne. Suite à son recours devant la chambre d'Appel de la Fédération française de basketball (FFBB), Cholet a obtenu l'accord pour faire rejouer cette rencontre. Alors que Cholet est à la lutte pour le maintien (9 victoires, 18 défaites avant la réception de la JL Bourg samedi soir), c'est une superbe nouvelle pour le groupe d'Erman Kunter qui voit là l'occasion d'aller chercher une victoire de plus contre la lanterne rouge du championnat.



"Suite au recours de Cholet Basket contre la décision du 19 avril 2021 de la Commission Sportive de la LNB de donner match perdu par forfait au club CHOLET BASKET concernant la rencontre de Jeep ELITE l’opposant à BOULAZAC BASKET DORDOGNE initialement prévue le 13 mars 2021 (J24) et de prononcer diverses pénalités administratives, la Chambre d’Appel de la FFBB, lors de sa réunion du 20 mai 2021 et au regard des éléments produits par le club dans le cadre de l’instance, a décidé d’annuler ladite décision et de déclarer la rencontre à jouer.

Elle a, par ailleurs, relevé qu’en vertu de l’article 10 de son règlement, la LNB avait la possibilité de saisir sa commission disciplinaire pour procéder à l’ouverture d’un dossier à l’encontre du club de Cholet. Cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif après saisine, en préalable, de la conciliation du CNOSF."