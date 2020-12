La Chorale ouvre son compteur de victoire à l'extérieur en gagnant à Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Privés de match officiel depuis le 17 novembre dernier en Coupe de France face à Vichy-Clermont, les joueurs roannais ont confirmé leur bon état de forme observé lors des derniers matches amicaux en décrochant un précieux succès ce mardi à Chalon-sur-Saône (80-85).

Portés par un très bon Steeve Ho You Fat (14 points à 5/8 aux tirs, 15 d'évaluation en 23 minutes), les Ligériens ont su imprimer un rythme élevé d'entrée de jeu pour prendre les commandes de la partie (24-25, 10e). La réaction chalonnaise est arrivée entre autres par l'intermédiaire de Sean Armand (13 points à 3/6 à trois-points, 5 passes décisives en 30 minutes) qui permettait aux siens de virer en tête à la pause (44-38, 20e).

Dès le retour des vestiaires, les hommes de Jean-Denys Choulet ont haussé leur intensité. Plus hermétiques défensivement et en réussite offensivement à l'image de la tour de contrôle Boubacar Touré (13 points à 6/6 aux tirs, 5 rebonds et 3 contres pour 20 d'évaluation en 15 minutes), les visiteurs reprenaient la main à l'entame du dernier quart-temps (60-62, 30e). Un mano a mano haletant s'enclenchait alors entre les deux équipes. Alors que Roanne avait le match et pensait porter l'estocade fatale grâce à un énième panier de l'excellent Ronald March (18 points, 7 passes décisives, 5 rebonds, 22 d'évaluation en 27 minutes) qui permettait aux coéquipiers de Juvonte Reddic (14 points à 5/8 aux tirs, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 17 d'évaluation en 30 minutes) de prendre 12 longueurs d'avance à l'entame de la dernière minute, l'improbable se produisait.

Roanne s'est fait peur

Deux pertes de balles conséctives sanctionnées de trois tirs longue distance de Mickaël Gelabale (9 points, 9 rebonds, 2 interceptions, 2 passes décisives, 15 d'évaluation en 27 minutes), Garett Sim (14 points à 3/7 à trois-points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 12 d'évaluation en 21 minutes) et Jordon Crawford (14 points à 4/6 à 3-points, 9 passes décisives, 3 rebonds, 3 interceptions, 16 d'évaluation en 34 minutes) ramenaient Chalon à une possession d'écart à 19 secondes de la fin. Envoyé sur la ligne des lancers francs, le capitaine roannais Clément Cavallo ne tremblait pas et offrait la première victoire à l'extérieur de la saison à ses troupes (80-85, 40e).

Après s'être relancé samedi dernier en s'imposant à Champagne Basket, le groupe de Julien Espinosa fait du sur place et voit son adversaire du soir revenir à sa hauteur au classement. Grâce à cette deuxième victoire, la Chorale fait le plein de confiance avant de recevoir la JDA Dijon dimanche prochain à la Halle André Vacheresse.